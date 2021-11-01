У Міноборони відреагували на повідомлення про нарощування військ РФ на кордоні

У Міноборони відреагували на повідомлення про нарощування військ РФ на кордоніhttps://racurs.ua/ua/n162426-u-minoborony-vidreaguvaly-na-povidomlennya-pro-naroschuvannya-viysk-rf-na-kordoni.htmlРакурс
У Міноборони України спростовують поширену у ЗМІ інформацію про нарощення російських військ на кордоні.
У відомстві ці заяви називають «елементом інформаційно-психологічних дій». Про це йдеться в повідомленні, поширеному прес-службою Міноборони.
Зазначається, що, за даними розвідки, станом на сьогодні, 1 листопада, додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано.
Найбільш вірогідно, що оприлюднені у ЗМІ та мережі Інтернет факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, та по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань, — вважають у Міноборони.
Нагадаємо, нещодавно видання Washinghton Post повідомило, що західні союзники України фіксують «незвичайні переміщення техніки й військових на західному фланзі Росії» до українського кордону.