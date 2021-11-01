В Минобороны отреагировали на сообщения о наращивании войск РФ на границе

Россия не наращивает войска на границе с Украиной, фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n162426-v-minoborony-otreagirovali-na-soobscheniya-o-naraschivanii-voysk-rf-na-granice.html

Ракурс

В Минобороны Украины опровергают распространенную в СМИ информацию о наращивании российских войск на границе.

В ведомстве эти заявления называют «элементом информационно-психологических действий». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Минобороны.

Отмечается, что, по данным разведки, по состоянию на сегодняшний день, 1 ноября, дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксировано.

Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений, — считают в Минобороны.

Напомним, недавно издание Washinghton Post сообщило, что западные союзники Украины фиксируют «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России» к украинской границе.