Как собаки учатся понимать человеческую речь, рассказали исследователи. Фото: hvost.news

https://racurs.ua/n162425-kak-sobaki-uchatsya-ponimat-chelovecheskuu-rech-rasskazali-issledovateli.html

Ракурс

Собаки могут вычленять слова из непрерывного потока речи. При этом, как выяснили венгерские исследователи, наши четвероногие друзья используют те же части мозга, что человек.

Ученые проверили способность домашних собак к вычленению отдельных слов из непрерывного потока человеческой речи. Научное исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Исследователи измеряли электрическую активность мозга животных. В результате они выявили различия в мозговых волнах собак для часто произносимых слов по сравнению с редко произносимыми.

Выяснилось, что собаки способны не просто отслеживать статистику слов (как часто в речи встречается то или иное слово), но и статистику слогов (как часто тот или иной слог встречается в словах). Такой «филологической» способности не наблюдали пока ни у каких млекопитающих, кроме человека.

Функциональная МРТ мозга собак показала, что в этом процессе участвуют универсальные области серого вещества и специализированные отделы. Такая же двойственность при восприятии речи наблюдается у людей.

Особенность речи заключается в том, что ее эффективная обработка требует сложных вычислений. Именно так люди, в том числе восьмимесячные младенцы, решают, казалось бы, сложную задачу сегментации слов: вычисляют сложную статистику вероятности того, что один слог следует за другим, — рассказали исследователи.



Напомним, ученые из Аризонского университета в Тусоне рассказали, почему собаки понимают человека. Исследователи провели эксперимент по изучению когнитивных способностей животных.

Источник: Current Biology