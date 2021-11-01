Как собаки учатся понимать человеческую речь, рассказали исследователи

Как собаки учатся понимать человеческую речь, рассказали исследователиhttps://racurs.ua/n162425-kak-sobaki-uchatsya-ponimat-chelovecheskuu-rech-rasskazali-issledovateli.htmlРакурс
Собаки могут вычленять слова из непрерывного потока речи. При этом, как выяснили венгерские исследователи, наши четвероногие друзья используют те же части мозга, что человек.
Ученые проверили способность домашних собак к вычленению отдельных слов из непрерывного потока человеческой речи. Научное исследование опубликовано в журнале Current Biology.
Исследователи измеряли электрическую активность мозга животных. В результате они выявили различия в мозговых волнах собак для часто произносимых слов по сравнению с редко произносимыми.
Выяснилось, что собаки способны не просто отслеживать статистику слов (как часто в речи встречается то или иное слово), но и статистику слогов (как часто тот или иной слог встречается в словах). Такой «филологической» способности не наблюдали пока ни у каких млекопитающих, кроме человека.
Функциональная МРТ мозга собак показала, что в этом процессе участвуют универсальные области серого вещества и специализированные отделы. Такая же двойственность при восприятии речи наблюдается у людей.
Особенность речи заключается в том, что ее эффективная обработка требует сложных вычислений. Именно так люди, в том числе восьмимесячные младенцы, решают, казалось бы, сложную задачу сегментации слов: вычисляют сложную статистику вероятности того, что один слог следует за другим, — рассказали исследователи.
Напомним, ученые из Аризонского университета в Тусоне рассказали, почему собаки понимают человека. Исследователи провели эксперимент по изучению когнитивных способностей животных.
Источник: Current Biology