Як собаки вчаться розуміти людську мову, розповіли дослідники. Фото: hvost.news

https://racurs.ua/ua/n162425-yak-sobaky-vchatsya-rozumity-ludsku-movu-rozpovily-doslidnyky.html

Ракурс

Собаки можуть розуміти окремі слова з безперервного потоку мовлення. При цьому, як з’ясували угорські дослідники, наші чотирилапі друзі використовують ті самі частини мозку, що й людина.

Вчені перевірили здатність домашніх собак до розуміння окремих слів із безперервного потоку людської мови. Наукове дослідження опубліковане в журналі Current Biology.

Дослідники вимірювали електричну активність мозку тварин. В результаті вони виявили відмінності в мозкових хвилях собак для слів, що часто вимовляються в порівнянні з тими, які вони чують рідко.

З’ясувалося, що собаки здатні не просто відстежувати статистику слів (як часто в мові трапляється те чи інше слово), а й статистику складів (як часто той чи інший склад використовується в словах). Така «філологічна» здібність не була виявлена в жодних ссавців, крім людини.

Функціональна МРТ мозку собак показала, що в процесі беруть участь універсальні сфери сірої речовини та спеціалізовані відділи. Така ж двоїстість при сприйнятті мови спостерігається у людей.

Особливість мови полягає в тому, що її ефективна обробка потребує складних обчислень. Саме так люди, зокрема восьмимісячні немовлята, вирішують, здавалося б, складне завдання сегментації слів: обчислюють складну статистику ймовірності того, що один склад слідує за іншим, — розповіли дослідники.



Нагадаємо, вчені з університету Арізони в Тусоні розповіли, чому собаки розуміють людей. Науковці провели експеримент з вивчення когнітивних здібностей тварин.

Джерело: Current Biology