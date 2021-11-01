Ford розкрив дату дебюту Ranger нового покоління, фото: Ford

https://racurs.ua/ua/n162424-ford-rozkryv-datu-debutu-novogo-ranger-ale-zovnishnist-sche-zasekrechena.html

Ракурс

Ford, популярний американський автовиробник, продовжує тизерну кампанію своїх пікапів Ranger нового покоління.

Хоча зовнішність автомобіля ще засекречена, Ford поступово розкриває її деталі — у новому ролику модно побачити передок пікапа з C-подібними світловими елементами, повідомляє видання Motor.

Також на ролику можна побачити частину процесу проектування — від ескізів та 3D-макетів до моделювання з глини.

Зазначається, що у процесі роботи над новим поколінням Ranger дизайнери опитали 5 тис. людей та сотні власників пікапів.

Також розкрито деталі про дату прем'єри моделі — вона відбудеться вже 24 листопада, а не наступного року, як вважалося раніше. Причому йдеться одразу про глобальну версію, яка продаватиметься на ринках 180 країн світу. Презентація відбудеться у форматі онлайн на сторінці Ford у соцмережі Facebook.

Джерело: Motor