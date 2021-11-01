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Ракурс
Чоловік в образі Джокера поранив 17 людей в ​​метро Токіо. Фото: redbull

Чоловік в образі Джокера поранив 17 людей в ​​метро Токіо (ВІДЕО)

1 лис 2021, 17:24
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У Токіо 24-річний Кіота Хатторі в костюмі Джокера напав із ножем на пасажирів у метро. Після нападу він підпалив вагон експрес-поїзда, постраждали 17 людей.

На щастя, обійшлося без загиблих. При цьому стан трьох із поранених оцінюється лікарями як тяжкий. Про це повідомило агентство Kyodo.

Швидше за все, Хатторі вирішив повторити сцену з фільму «Джокер» з нагоди Хелловіну. У фільмі головний персонаж убиває двох чоловіків у вагоні метро.

Після нападу чоловік підпалив вагон і закурив, чекаючи на прихід поліції. Його затримали за підозрою у замаху на вбивство.

Хатторі спеціально обрав експрес-поїзд, який не зупиняється на всіх станціях метро. Чоловік розповів поліції, що шкодує, що не зміг убити людей і сподівається, що його стратять.


До нападу Хатторі святкував Хелловін у районі Сібуя, де проходили костюмовані вечірки.

Джерело: Kyodo

Джерело: Ракурс


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