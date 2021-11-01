Чоловік в образі Джокера поранив 17 людей в метро Токіо (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n162423-cholovik-v-obrazi-djokera-poranyv-17-ludey-v-metro-tokio-video.htmlРакурс
У Токіо 24-річний Кіота Хатторі в костюмі Джокера напав із ножем на пасажирів у метро. Після нападу він підпалив вагон експрес-поїзда, постраждали 17 людей.
На щастя, обійшлося без загиблих. При цьому стан трьох із поранених оцінюється лікарями як тяжкий. Про це повідомило агентство Kyodo.
Швидше за все, Хатторі вирішив повторити сцену з фільму «Джокер» з нагоди Хелловіну. У фільмі головний персонаж убиває двох чоловіків у вагоні метро.
Після нападу чоловік підпалив вагон і закурив, чекаючи на прихід поліції. Його затримали за підозрою у замаху на вбивство.
Хатторі спеціально обрав експрес-поїзд, який не зупиняється на всіх станціях метро. Чоловік розповів поліції, що шкодує, що не зміг убити людей і сподівається, що його стратять.
До нападу Хатторі святкував Хелловін у районі Сібуя, де проходили костюмовані вечірки.
Джерело: Kyodo