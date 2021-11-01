В Україну приходить циклон

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Погода в Україні 2 листопада зазнаватиме впливу циклону, який найближчої ночі наблизиться до південних областей й поступово переміщуватиметься територією країни.

Тож у низці регіонів очікується зміна погоди — вона буде хмарною та вологою. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 2 листопада буде похмурою, вночі — без істотних опадів, вдень — дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…+4°, вдень — піднімуться до +6…+11°. Вітер східний, 3−8 м/с.

Погода у Львові передбачає мінливу хмарність, вдень можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме +1…+3°, вдень — +11…+13°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде з мінливою хмарністю, вдень та вночі можливі невеликі дощі. Вночі термометри покажуть +7…+9°, вдень — +13…+15. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові передбачає дощі вдень та вночі. Синоптики прогнозують температуру повітря +5…+7° вночі та +11…+13° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 2 листопада буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Джерело: Gismeteo