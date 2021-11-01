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Безробітний помічник Корнієнка - хто зайде в Раду замість "слуги" Верещук, на фото крайній праворуч - Сергій Кострічук
Безробітний помічник Корнієнка зайде в Раду замість «слуги» Верещукhttps://racurs.ua/ua/n162421-bezrobitnyy-pomichnyk-korniienka-hto-zayde-v-radu-zamist-slugy-vereschuk.htmlРакурс
Фракція «Слуги народу» у Раді може поповнитися новим нардепом, якщо Ірину Верещук призначать міністром у Кабмін.
Ним стане Сергій Кострійчук, який був безробітним влітку 2019 року, коли «Слуга народу» взяла його у список на парламентсбкі вибори.
Кострійчук був помічником голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка на громадських засадах. У партійному списку Верещук мала № 29, а Кострійчук — № 140.
Ймовірному новому нардепу 36 років. Він має вищу освіту, але тимчасово не працює. Кострійчук живе у смт Теплик на Вінничині.
У «Чесно» повідомили, що у лютому 2020 року Кострійчук увійшов до Вищої ради партії та відповідав за організаційно-масову роботу. В цій громадській організації припускають, що майбутній нардеп є родичем людини, організація якої в березні 2019 року перерахувала «Слузі народу» 2 млн грн.
Ці кошти витратили на виборчу кампанію Володимира Зеленського. Крім того, Кострійчук досі є помічником на громадських засадах голови партії «Слуга народу», віднедавна першого віце-спікера Олександра Корнієнка.
Нагадаємо, що нардеп Верещук близька до того, аби увійти в Кабмін. У владі цього тижня запланували кадрові ротації.
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