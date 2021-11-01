Безработный помощник Корниенко войдет в Раду вместо «слуги» Верещук

https://racurs.ua/n162421-bezrabotnyy-pomoschnik-kornienko-voydet-v-radu-vmesto-slugi-vereschuk.html

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Фракция «Слуги народа» в Раде может пополниться новым нардепом, если Ирину Верещук назначат министром в Кабмин.

Им станет Сергей Кострийчук, который был безработным летом 2019 года, когда «Слуга народа» взяла его в список на парламентские выборы.

Кострийчук был помощником председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко на общественных началах. В партийном списке у Верещук был № 29, а у Кострийчука — № 140.

Вероятному новому нардепу 36 лет. У него высшее образование, но он временно не работает. Кострийчук живет в пгт Теплик в Винницкой области.

В «Честно» сообщили, что в феврале 2020 года Кострийчук вошел в Высший совет партии и отвечал за организационно-массовую работу. В этой общественной организации предполагают, что будущий нардеп является родственником гражданина, организация которого в марте 2019 года перечислила «Слуге народа» 2 млн грн.

Эти средства израсходовали на избирательную кампанию Владимира Зеленского. Кроме того, Кострийчук до сих пор является помощником на общественных началах главы партии «Слуга народа» Корниенка, которого недавно избрали первым вице-спикером Рады.

Напомним, что нардеп Верещук близка к тому, чтобы войти в Кабмин. Во власти на этой неделе запланировали кадровые ротации.