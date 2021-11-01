Россия прикрутила газовый вентиль для Европы. Фото: Слово и дело

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Газ в Европе стал дефицитом из-за политики Российской Федерации. Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается.

С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн. кубометров в сутки. Об этом заявил руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

При этом «Газпром» платит за транзитную мощность 109 млн кубометров в сутки. При таких объемах транспортировки «Газпром» недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд кубометров, — написал он.

Россия также прекратила прокачку газа в Европу по газопроводу Ямал-Европа. Как известно, треть газа, который потребляет рынок Европы, поставляется из РФ.

Россия четко дает понять европейским партнерам, что увеличение поставок газа возможно при условии, если европейский регулятор одобрит сертификацию оператора «Северный поток-2».

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о важности продолжения работы по реализации совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. По мнению главы США, это нужно сделать, чтобы Москва не могла манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях.