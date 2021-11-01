Почему задерживали нардепа Киву, рассказали в полиции

Илья Кива, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n162419-pochemu-zaderjivali-nardepa-kivu-rasskazali-v-policii.html

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В Киеве сегодня, 1 ноября, на Столичном шоссе полиция задержала автомобиль, в котором находился народный депутат из ОПЗЖ Илья Кива.

В полиции утверждают, что причиной задержания было нарушение Кивой правил дорожного движения. Об этом сообщает издание «Бабель» со ссылкой на спикера полиции Киева Юлию Гирдвилис.

В полиции утверждают, что у Кивы проверили документы и нашли признаки фальсификации и после составления протокола отпустили. Отмечается, что правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, и дальше продолжится проверка, которая в результате получит свою правовую оценку. Также патрульные составили админпротокол на Киву за нарушение ПДД.

Кроме того, в ДБР в комментарии изданию опровергли распространенную ранее в соцсетях информацию, которую Киву задержали для вручения подозрения по делу о госизмене.

Сам Кива называет свое задержание «очередным провалом власти, которая ищет возможности для его дискредитации».

Он отметил, что полиция сочла документы на авто незаконными, но проверив их, отпустила нардепа.

Сегодня они хотели подбросить мне запретные предметы и вещи для дальнейшего уголовного преследования. Еще одна штанга власти, как в общем и всем, за что они берутся, — заявил Кива, комментируя этот инцидент в своем Teelgram-канале.

Напомним, в конце октября Офис генпрокурора открыл в отношении Кивы уголовное производство после его видеоприветствия президенту РФ Владимиру Путину.

Источник: «Бабель», The Kyva