Чому затримували нардепа Киву, розповіли у поліції

Ілля Кива, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n162419-chomu-zatrymuvaly-nardepa-kyvu-rozpovily-u-policiyi.html

Ракурс

У Києві сьогодні, 1 листопада, на Столичному шосе поліція затримала автомобіль, в якому перебував народний депутат із ОПЗЖ Ілля Кива.

У поліції стверджують, що причиною затримання було порушення Кивою правил дорожнього руху. Про це повідомляє видання «Бабель» з посиланням на речника поліції Києва Юлію Гірдвіліс.

У поліції стверджують, що в Киви перевірили документи і знайшли ознаки фальсифікації та після складання протоколу відпустили. Зазначається, що правоохоронці викликали слідчу-оперативну групу, тож далі триватиме перевірка, яка в результаті отримає свою правову оцінку. Також патрульні склали адмінпротокол на Киву за порушення ПДР.

Крім того, у ДБР в коментарі виданню спростували поширену раніше в соцмережах інформацію, що Киву затримали для вручення підозри у справі про держзраду.

Сам Кива називає своє затримання «черговим провалом влади, яка шукає можливості для його дискредитації».

Він зазначив, що поліція вважала документи на авто незаконними, але перевіривши їх, відпустила нардепа.

Сьогодні вони хотіли підкинути мені заборонені предмети та речі для подальшого кримінального переслідування. Ще одна штанга влади, як загалом і в усьому, за що вони беруться, — заявив Кива, коментуючи цей інцидент у своєму Teelgram-каналі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Офіс генпрокурора відкрив щодо Киви кримінальне провадження після його відеопривітання президенту РФ Володимиру Путіну.

Джерело: «Бабель», The Kyva