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Порошенко взялся за нож - сеть потешается тихой охотой Петра и Марины
Порошенко взялся за нож — сеть потешается тихой охотой Петра и Мариныhttps://racurs.ua/n162418-poroshenko-vzyalsya-za-noj-set-poteshaetsya-tihoy-ohotoy-petra-i-mariny.htmlРакурс
Экс-президент Украины Петр Порошенко выложил в Facebook фотографии своего похода с женой Мариной за грибами.
Супруги 31 октября сфотографировались с урожаем опят на фоне своего дома в Козине. Порошенко собрали три ведра грибов.
Порошенко сообщил, что ему с женой теперь «будет чем смаковать целую зиму».
В руке экс-президент сжимал нож.
Фото вызвало оживленную реакцию в сети. Комментаторы жаловались, что «пока мы праздновали Хэллоуин» и «спали лишний час», «Порошенко все грибы собрал».
Марина Порошенко со временем прокомментировала фото с мужем. Она написала на своей странице в Фейсбук рецепт консервации грибов.
Другая часть авторов мэмов отметила воинственность фото супругов Порошенко, обращая внимание на нож в руке пятого президента.
В июле этого года Марина Порошенко похвасталась хорошим урожаем огурцов у себя в огороде.
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