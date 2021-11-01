Порошенко взялся за нож - сеть потешается тихой охотой Петра и Марины

https://racurs.ua/n162418-poroshenko-vzyalsya-za-noj-set-poteshaetsya-tihoy-ohotoy-petra-i-mariny.html

Ракурс

Экс-президент Украины Петр Порошенко выложил в Facebook фотографии своего похода с женой Мариной за грибами.

Супруги 31 октября сфотографировались с урожаем опят на фоне своего дома в Козине. Порошенко собрали три ведра грибов.

Порошенко сообщил, что ему с женой теперь «будет чем смаковать целую зиму».

В руке экс-президент сжимал нож.

Фото вызвало оживленную реакцию в сети. Комментаторы жаловались, что «пока мы праздновали Хэллоуин» и «спали лишний час», «Порошенко все грибы собрал».

Марина Порошенко со временем прокомментировала фото с мужем. Она написала на своей странице в Фейсбук рецепт консервации грибов.

Другая часть авторов мэмов отметила воинственность фото супругов Порошенко, обращая внимание на нож в руке пятого президента.

В июле этого года Марина Порошенко похвасталась хорошим урожаем огурцов у себя в огороде.