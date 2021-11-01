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Ракурс
Порошенко взялся за нож - сеть потешается тихой охотой Петра и Марины

Порошенко взялся за нож — сеть потешается тихой охотой Петра и Марины

1 ноя 2021, 16:24
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Экс-президент Украины Петр Порошенко выложил в Facebook фотографии своего похода с женой Мариной за грибами.

Супруги 31 октября сфотографировались с урожаем опят на фоне своего дома в Козине. Порошенко собрали три ведра грибов.

Порошенко сообщил, что ему с женой теперь «будет чем смаковать целую зиму».

В руке экс-президент сжимал нож.

Фото вызвало оживленную реакцию в сети. Комментаторы жаловались, что «пока мы праздновали Хэллоуин» и «спали лишний час», «Порошенко все грибы собрал».

Марина Порошенко со временем прокомментировала фото с мужем. Она написала на своей странице в Фейсбук рецепт консервации грибов.

Другая часть авторов мэмов отметила воинственность фото супругов Порошенко, обращая внимание на нож в руке пятого президента.


В июле этого года Марина Порошенко похвасталась хорошим урожаем огурцов у себя в огороде.

Источник: Ракурс


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