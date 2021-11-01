Порошенко взявся за ножа - мережа потішається тихим полюванням Петра і Марини

https://racurs.ua/ua/n162418-poroshenko-vzyavsya-za-noja-mereja-potishaietsya-tyhym-poluvannyam-petra-i-maryny.html

Ракурс

Екс-президент України Петро Порошенко виклав у Facebook фотографії свого походу з дружиною Мариною за грибами.

Подружжя 31 жовтня сфотографувалося з врожаєм опеньків на тлі свого будинку в Козині. Порошенки зібрали три відра грибів.

Порошенко повідомив, що йому з дружиною тепер «буде чим смакувати цілу зиму».

У руці екс-президент стискав ніж.

Фото викликало жваву реакцію в мережі. Дописувачі бідкалися, що доки «ми святкували Хеловін», а також спали зайву годину, то «Порошенко всі гриби визбирав».

Марина Порошенко згодом прокоментувала фото з чоловіком. Вона написала на своїй сторінці у Фейсбук рецепт консервації грибів.

Інша частина авторів фотожаб зауважили войовничість фото подружжя Порошенків, звертаючи увагу на ніж в руці п’ятого президента.

У липні цього року Марина Порошенко похвалилася хорошим урожаєм огірків у себе на городі.