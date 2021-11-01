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Ракурс
Росія прикрутила газовий вентиль для Європи. Фото: Слово і діло

Росія прикрутила газовий вентиль для Європи

1 лис 2021, 16:58
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Газ в Європі став дефіцитом через політику Російської Федерації. Попри голосні заяви обсяг транзиту з РФ до ЄС постійно зменшується.

З 1 жовтня транзит через Україну впав до 86 млн кубометрів на добу. Про це заявив керівник Оператора ГТС України Сергій Макогон своїй сторінці в Facebook.

При цьому «Газпром» сплачує за транзитну потужність 109 млн кубометрів на добу. При таких обсягах транспортування «Газпром» недопоставить до ЄС до кінця травня близько 5 млрд кубометрів, — написав він.

Росія також припинила прокачування газу до Європи газопроводом Ямал-Європа. Як відомо, третина газу, що споживає ринок Європи, постачається з РФ.


Росія чітко дає зрозуміти європейським партнерам, що збільшення постачання газу можливе за умови, якщо європейський регулятор схвалить сертифікацію оператора «Північний потік-2».

Нагадаємо, нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про важливість продовження роботи з реалізації спільної заяви США і Німеччини про підтримку України та європейської енергетичної безпеки. На думку глави США, це потрібно зробити, щоб Москва не могла маніпулювати потоками природного газу в шкідливих політичних цілях.

Джерело: Ракурс


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