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В Украину приходит циклон

Изменение погоды в большинстве регионов — погода в Украине на 2 ноября (КАРТА)

1 ноя 2021, 17:18
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Погода в Украине 2 ноября будет подвергаться влиянию циклона, который в ближайшую ночь приблизится к южным областям и будет постепенно перемещаться по территории страны.

Так что в ряде регионов ожидается смена погоды — она будет облачной и влажной. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха в Европе в 14:00 2 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве 2 ноября будет пасмурной, ночью — без существенных осадков, днем — дождь. Столбики термометров ночью опустятся до −1…+4°, днем — поднимутся до +6…+11°. Ветер восточный, 3−8 м/с.

Погода в Киеве 2 ноября, данные: Gismeteo

Погода во Львове предусматривает переменную облачность, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +1…+3°, днем — +11…+13°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове 2 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе будет с переменной облачностью, днем и ночью возможны небольшие дожди. Ночью термометры покажут +7…+9°, днем — +13…+15. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе 2 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове предусматривает дожди днем и ночью. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +5…+7° ночью и +11…+13° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 2 ноября, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 2 ноября будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.


Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Источник: Ракурс


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