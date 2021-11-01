Мужчина в образе Джокера ранил 17 человек в метро Токио. Фото: redbull

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Ракурс

В Токио 24-летний Киота Хаттори в костюме Джокера напал с ножом на пассажиров в метро. После нападения он поджег вагон экспресс-поезда, пострадали 17 человек.

К счастью, обошлось без погибших. При этом состояние троих из раненных оценивается врачами как тяжелое. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По всей видимости, Хаттори решил повторить сцену из фильма «Джокер» по случаю Хэллоуина. В фильме главный персонаж убивает двоих мужчин в вагоне метро.

После нападения мужчина поджег вагон и закурил, ожидая прихода полиции. Его задержали по подозрению в покушении на убийство.

Хаттори специально выбрал экспресс-поезд, который не останавливается на всех станциях метро. Мужчина рассказал полиции, что сожалеет, что не смог убить людей и надеется, что его казнят.

До нападения Хаттори праздновал Хэллоуин в районе Сибуя, где проходили костюмированные вечеринки.

Источник: Kyodo