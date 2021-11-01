Ford раскрыл дату дебюта Ranger нового поколения, фото: Ford

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Ford, популярный американский автопроизводитель, продолжает тизерную кампанию своих пикапов Ranger нового поколения.

Хотя внешность автомобиля еще засекречена, Ford постепенно раскрывает ее детали — в новом ролике модно увидеть передок пикапа з C-образными светловыми элементами, сообщает издание Motor.

Также на ролике можно увидеть часть процесса проектирования — от эскизов и 3D-макетов до моделирования из глины.

Отмечается, что в процессе работы над новым поколением Ranger дизайнеры опросили 5 тыс. людей и сотни владельцев пикапов.

Также раскрыты детали о дате премьеры модели — она состоится уже 24 ноября, а не в следующем году, как считалось ранее. Причем речь идет сразу о глобальной версии, которая будет продаваться на рынках 180 стран мира. Презентация состоится в формате онлайн на странице Ford в соцсети Facebook.

Источник: Motor