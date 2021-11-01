Кто лучше защищен от COVID-19 – вакцинированные или переболевшие. Фото: nov-rada.gov.ua

https://racurs.ua/n162427-kto-luchshe-zaschischen-ot-covid-19-vakcinirovannye-ili-perebolevshie.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает активно распространяться. Американские ученые изучили частоту выявления COVID-19 у группы госпитализированных пациентов из девяти штатов.

Выяснилось, что те, кто не переболел, но был привит, госпитализировались реже тех, кто переболел, но не был вакцинирован. Соответствующая работа опубликована на сайте CDC.

Исследователи проанализировали данные 7 тыс. 348 людей. Часть из них была привита двумя дозами вакцины, а часть не была привита вовсе, но ранее переболела.

Оказалось, что в одинаковых возрастных группах вероятность положительного ПЦР-теста среди переболевших выше, чем среди прошедших вакцинацию.

Среди привитых вакциной Pfizer вероятность подхватить коронавирусную инфекцию была в 5,11 раза ниже, чем среди переболевших. А вот среди вакцинированных более эффективным препаратом — от компании Moderna, где действующего вещества в два раза больше, чем у Pfizer — разрыв достиг уже 7,3 раза.

Поскольку в исследовании учитывали привитых только этими двумя вакцинами, в среднем защита от коронавируса у них превысила защиту переболевших в 5,49 раза. Интересно, что среди переболевших 18−49 лет риск заразиться был в 2,57 раза выше, чем среди привитых.

Особенно высоким риск оказался для пожилых людей: среди них у переболевших снова выявляли коронавирус в 20 раз чаще, чем у привитых, но не переболевших.

«Ракурс» сообщал, что вакцинация от коронавируса не столь эффективна, как утверждают некоторые специалисты. Иммунолог из Харькова Андрей Волянский объяснил, почему с новыми мутациями COVID-19 вакцины защищают уже не так хорошо, как раньше.

Источник: CDC