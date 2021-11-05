Коронавирус в Украине. Фото: инфекционная больница Львова

https://racurs.ua/n162631-pochti-700-umershih-i-26-tys-bolnyh-sutochnaya-covid-statistika-v-ukraine.html

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться — за минувшие сутки заболели 26 тыс. 488 человек.

Среди новых больных — 1 тыс. 654 детей и 488 медработников. Больше всего зараженных ковидом в Киеве и Харьковской области. В больницы пришлось госпитализировать 5 тыс. 497 человек, а 696 больных скончались. Преодолеть коронавирус сумели 13 тыс. 281 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За все время пандемии в Украине заболели 3 млн 32 тыс. 951 человек, но выздоровели уже 2 млн 492 тыс. 419 человек. Умерли от COVID-19 70 тыс. 842 украинцев.

За прошедшие сутки вакцину вкололи 270 тыс. 320 человек. С начала вакцинальной кампании уже привиты 11 млн 86 тыс. 47 человек. Одну дозу получили 11 млн 86 тыс. 45 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы уже 7 млн 762 тыс. 884 украинцев.

В Минздраве отметили, что 93,2% госпитализированных из-за коронавируса на прошлой неделе — невакцинированные и не имели никакой дозы антискользящей вакцины.

Напомним, коронавирус в Украине 3 ноября побил рекорд с начала эпидемии — болезнь выявили у 27 тыс. 377 граждан. Также 3 ноября в больницы привезли 5 тыс. 472 человека, умерли 699 пациентов.