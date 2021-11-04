COVID-19 за сутки — новый рекорд инфицирований, 700 смертей и 5 тыс. госпитализаций

COVID-19 за сутки — новый рекорд инфицирований, 700 смертей и 5 тыс. госпитализацийhttps://racurs.ua/n162570-covid-19-za-sutki-novyy-rekord-inficirovaniy-700-smertey-i-5-tys-gospitalizaciy.htmlРакурс
Коронавирус в Украине 3 ноября выявили у 27 тыс. 377 граждан. Это новый рекорд случаев COVID-19 с начала эпидемии.
В частности, заболело 1 тыс. 787 детей и 426 медработников.
Также за минувшие сутки в больницы привезли 5 тыс. 472 человека, умерли 699 пациентов.
За все время пандемии в Украине заболело уже более 3 млн человек, а количество летальных исходов от осложнений коронавирусной болезни превысило 70 тыс.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 836), Днепропетровской (2 тыс. 254), Одесской (1 тыс. 899), Харьковской (1 тыс. 656) и Житомирской (1 тыс. 559) областях.
«Ракурс» сообщал, что в Херсонской области заявили о вероятном выходе из показателей «красной» зоны.