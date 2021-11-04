Первая область в Украине начала выходить из третьей волны COVID-19

В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n162567-pervaya-oblast-v-ukraine-nachala-vyhodit-iz-tretey-volny-covid-19-video.html

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Херсонская область первой в Украине начала выходить из третьей волны заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

В области в течение двух дней наблюдается постепенное снижение показателей заболеваемости COVID-19. Об этом во время круглого стола, проходившего в режиме онлайн, заявил главный государственный санитарный врач области Юрий Ромаскевич.

Мы первые зашли в эту волну, и мы начинаем с нее первыми выходить, — отметил Ромаскевич.

В то же время он подчеркнул, что показатели заболеваемости в этой волне в области вдвое выше, чем в предыдущей. Кроме того, ожидается и четвертая волна коронавируса, поэтому, чтобы не иметь в дальнейшем столь высокий уровень заболеваемости и смертности, следует продолжать вакцинацию населения.

По словам Ромаскевича, среди госпитализированных с коронавирусом 95% составляют невакцинированные, а среди пациентов в тяжелом состоянии процент невакцинированных составляет 98−99%.

Напомним, ученые рассказали, когда ожидается завершение пандемии COVID-19.