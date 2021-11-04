Перша область в Україні почала виходити з третьої хвилі COVID-19

В Україні триває епідемія коронавірусу

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Херсонська область першою в Україні почала виходити з третьої хвилі захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.

В області упродовж двох днів спостерігається поступове зниження показників захворюваності на COVID-19. Про це під час круглого столу, що проходив у режимі онлайн, заявив головний державний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич.

Ми перші зайшли в цю хвилю, і ми починаємо з неї перші виходити, — зазначив Ромаскевич.

Водночас він наголосив, що показники захворюваності у цій хвилі в області вдвічі вищі, ніж у попередній. Крім того, очікується і четверта хвиля коронавірусу, тому, щоб не мати надалі такого високого рівня захворюваності і смертності, слід продовжувати вакцинацію населення.

За словами Ромаскевича, серед госпіталізованих з коронавірусом 95% становлять невакциновані, а серед пацієнтів у тяжкому стані відсоток невакцинованих становить 98−99%.

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