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Праздник. Фото: istock
4 ноября отмечается День железнодорожникаhttps://racurs.ua/n162564-4-noyabrya-otmechaetsya-den-jeleznodorojnika.htmlРакурс
День железнодорожника празднуют в Украине 4 ноября. Инициатором этой даты в украинских календарях выступила Львовская железная дорога.
В этот день в далеком 1861 году, когда современный украинский Львов находился под протекцией Австро-Венгерской империи, на железнодорожный городской вокзал прибыл первый пассажирский состав «Ярослав». По современным меркам это был настоящий поезд международного сообщения, открывший современную историю украинской железной дороги. Он курсировал между Веной и Львовом, пересекая города Краков и Перемышль.
По народному календарю 4 ноября — День зимней Казанской иконы Божией Матери. В этот день пытались завершить все строительные работы. Мужчин отправляли на заработки, поэтому хозяйки собирались вместе и готовили много вкусных блюд.
Этот день считается благоприятным для заключения брака — пара, сыгравшая в этот день свадьбу, будет жить долго и счастливо. Союз будет крепким, а дома всегда будет материальный достаток. В этот день можно сходить в церковь и помолиться у иконы Божией Матери, попросив у нее за себя и своих близких. Нелишним станет поставить у образа свечу.
Что нельзя делать в этот день
В этот день нельзя было работать. Все дела пытались переделать заранее. Чтобы в сам день Казанской Божьей Матери помолиться о замужестве, о любви, исцелении болезней и чтобы в жизни и в семейных отношениях все хорошо складывалось.
Народные приметы на 4 ноября
- ливневый дождь 4 ноября — значит, непогода будет длиться еще долго;
- утренний туман предвещает оттепель, а ясный день — похолодание;
- нельзя отправляться в дальний путь — это обещает несчастье;
- нет дождя — жди неурожая в следующем году;
- если запасов в закромах много — примета, что зима будет суровой.
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