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Ракурс
Праздник. Фото: istock

4 ноября отмечается День железнодорожника

3 ноя 2021, 22:42
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День железнодорожника празднуют в Украине 4 ноября. Инициатором этой даты в украинских календарях выступила Львовская железная дорога.

В этот день в далеком 1861 году, когда современный украинский Львов находился под протекцией Австро-Венгерской империи, на железнодорожный городской вокзал прибыл первый пассажирский состав «Ярослав». По современным меркам это был настоящий поезд международного сообщения, открывший современную историю украинской железной дороги. Он курсировал между Веной и Львовом, пересекая города Краков и Перемышль.

По народному календарю 4 ноября — День зимней Казанской иконы Божией Матери. В этот день пытались завершить все строительные работы. Мужчин отправляли на заработки, поэтому хозяйки собирались вместе и готовили много вкусных блюд.

Этот день считается благоприятным для заключения брака — пара, сыгравшая в этот день свадьбу, будет жить долго и счастливо. Союз будет крепким, а дома всегда будет материальный достаток. В этот день можно сходить в церковь и помолиться у иконы Божией Матери, попросив у нее за себя и своих близких. Нелишним станет поставить у образа свечу.


Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя было работать. Все дела пытались переделать заранее. Чтобы в сам день Казанской Божьей Матери помолиться о замужестве, о любви, исцелении болезней и чтобы в жизни и в семейных отношениях все хорошо складывалось.

Народные приметы на 4 ноября

  • ливневый дождь 4 ноября — значит, непогода будет длиться еще долго;
  • утренний туман предвещает оттепель, а ясный день — похолодание;
  • нельзя отправляться в дальний путь — это обещает несчастье;
  • нет дождя — жди неурожая в следующем году;
  • если запасов в закромах много — примета, что зима будет суровой.

Источник: Ракурс


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