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Ракурс
Сбой в Instagram. Фото: Downdetector

Instagram не работает — в соцсети произошел масштабный сбой

3 ноя 2021, 21:58
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Instagram, известная соцсеть, снова работает нестабильно — пользователи жалуются на задержку с отправкой сообщений и отсутствие связи с сервером.

В ряде стран пользователи не могут войти в свои учетные записи. Об этом сообщает Downdetector.

Сбой в Instagram. Фото: DowndetectorСогласно данным сервиса, сейчас больше всего люди жалуются на работу приложения, вебсайта и отсутствие связи с сервером. В то же время с проблемами столкнулись пользователи из ряда стран западной Европы, западной и восточной части США, Бразилии и Индии.


Сбои в работе соцсети начали фиксировать ближе к 21.00 3 ноября. Причины технических неполадок пока неизвестны.

Напомним, ранее мы сообщали, что соцсеть Instagram (Инстаграмм) позволила всем пользователям добавлять гиперссылки к страницам, независимо от статуса аккаунта. До этого времени функция была доступна только верифицированным аккаунтам или аккаунтам с большим количеством подписчиков.

Источник: Ракурс


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