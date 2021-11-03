Названа дата завершения пандемии коронавируса

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n162561-nazvana-data-zaversheniya-pandemii-koronavirusa.html

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Коронавирус в мире может завершиться уже в следующем году в ряде стран. Ученые прогнозируют, что пандемия может перейти в форму сезонной болезни.

Отмечается, что SARS-CoV-2 остается непредсказуемым вирусом, постоянно мутирует и распространяется среди невакцинированного населения. Об этом сообщает Reuters.

«Апокалиптического сценария» ждать не стоит — вирус не будет мутировать слишком быстро. По планам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к концу 2022 года 70% населения мира будет вакцинировано.

По словам гарвардского эпидемиолога Марка Липситча, переход от пандемии к состоянию эндемического заболевания будет различаться в каждой стране в зависимости от уровня иммунитета среди населения и наличия вакцин. Поэтому со временем коронавирус может стать просто сезонной болезнью, которая уже не будет столь угрожающей для населения.

Также эксперты считают, что первыми от пандемии оправятся страны, где сочетаются высокий уровень вакцинации и уровень естественного иммунитета среди людей, переболевших COVID-19. Среди этих стран называют США, Великобританию, Португалию и Индию.

Однако такие прогнозы не касаются стран Восточной Европы, где наблюдается новая вспышка штамма «Дельта», в частности в странах с низким уровнем вакцинации, таких как Россия или Румыния.

Напомним, ранее мы сообщали, что иммунитет к коронавирусу у переболевших людей по различным исследованиям держится от пяти до восьми месяцев. Ученые провели новое исследование, чтобы проверить эти данные. Эксперты утверждают, что антитела от SARS-CoV-2 держатся не менее 10 месяцев.