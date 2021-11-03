Мощная магнитная буря надвигается на Землю. Фото: istock

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Ракурс

Магнитная буря надвигается уже 4 ноября — ее может вызвать облако плазмы, которое выбросило Солнце.

Теперь облако приближается к планете. Об этом сообщает Space weather.

Вспышка солнца, вызвавшая выброс плазмы, произошла 2 ноября. Первый контакт облака с атмосферой Земли ожидается около часа ночи 4 ноября.

Большое облако корональных масс, движущееся в направлении Земли, еще называют «каннибалом», поскольку оно может поглощать слабые и медленные облака, расположенные впереди. Такие комбинированные облака могут содержать сильные магнитные поля, вызывающие геомагнитные бури.

Повышение скорости солнечного ветра, то есть потока ионизированных (электрически заряженных) частиц, может составлять 300 километров в час. Именно с солнечным ветром связаны такие явления, как полярное сияние, хвосты комет, которые всегда направлены в сторону от Солнца, и геомагнитные бури. В то же время Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ожидает небольшие возмущения магнитосферы Земли с севера до 12 часов дня 4 ноября, а также 5 ноября.

Как защититься от негативного влияния бури

Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничьте интенсивные физические нагрузки, отдыхайте больше, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон. Соблюдайте здоровое питание: ешьте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. Не беритесь за работу, которая требует сосредоточенности и внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине прогнозируются слабые магнитные бури.