Сколько держится иммунитет к коронавирусу – новое исследование. Фото: business.diia.gov.ua

https://racurs.ua/n162507-skolko-derjitsya-immunitet-k-koronavirusu-novoe-issledovanie.html

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Иммунитет к коронавирусу у переболевших, по разным исследованиям, держится от пяти до восьми месяцев. Ученые провели новое исследование, чтобы проверить эти данные.

Эксперты утверждают, что антитела против SARS-CoV-2 держатся как минимум 10 месяцев. Результаты исследования опубликованы в Nature Microbiology.

Ученые проанализировали уровень антител у 38 медицинских работников, которые заразились коронавирусом еще в первую волну эпидемии.

Спустя 10 месяцев антитела обнаруживались у большинства из них. Исследователи проверили антитела на разных штаммах вируса.

Выяснилось, что антитела, которые продолжают крутиться в организме, наиболее эффективно реагируют только на «свой» штамм, то есть на тот, против которого иммунитет их когда-то начал синтезировать.

Если к человеку, который переболел альфа-штаммом, попадет дельта-штамм, то иммунитету придется заново собирать антитела.

Напомним, американские ученые изучили частоту выявления COVID-19 у группы госпитализированных пациентов из девяти штатов. Выяснилось, что те, кто не переболел, но был привит, госпитализировались реже тех, кто переболел, но не был вакцинирован.

Источник: Nature Microbiology