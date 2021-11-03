Сколько держится иммунитет к коронавирусу — новое исследованиеhttps://racurs.ua/n162507-skolko-derjitsya-immunitet-k-koronavirusu-novoe-issledovanie.htmlРакурс
Иммунитет к коронавирусу у переболевших, по разным исследованиям, держится от пяти до восьми месяцев. Ученые провели новое исследование, чтобы проверить эти данные.
Эксперты утверждают, что антитела против SARS-CoV-2 держатся как минимум 10 месяцев. Результаты исследования опубликованы в Nature Microbiology.
Ученые проанализировали уровень антител у 38 медицинских работников, которые заразились коронавирусом еще в первую волну эпидемии.
Спустя 10 месяцев антитела обнаруживались у большинства из них. Исследователи проверили антитела на разных штаммах вируса.
Выяснилось, что антитела, которые продолжают крутиться в организме, наиболее эффективно реагируют только на «свой» штамм, то есть на тот, против которого иммунитет их когда-то начал синтезировать.
Если к человеку, который переболел альфа-штаммом, попадет дельта-штамм, то иммунитету придется заново собирать антитела.
Напомним, американские ученые изучили частоту выявления COVID-19 у группы госпитализированных пациентов из девяти штатов. Выяснилось, что те, кто не переболел, но был привит, госпитализировались реже тех, кто переболел, но не был вакцинирован.
Источник: Nature Microbiology