Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 2 ноября, инфицировал 23 тыс. 393 человека, в том числе 1 тыс. 406 детей и 421 медработника.

От осложнений болезни умерли 720 украинцев, а попали в больницы 5 тыс. 935 человек. За сутки медики сделали 157 тыс. 503 теста (в том числе методом ПЦР — 73 тыс. 461, методом ИФА — 21 тыс. 106). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 979 тыс. 86 человек;

выздоровело — 2 млн 466 тыс. 674 человека;

летальных исходов — 69 тыс. 447;

проведено ПЦР-тестирований — 14 млн 586 тыс. 38.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2 тыс. 24), Днепропетровской (1 тыс. 935), Одесской (1 тыс. 858), Запорожской (1 тыс. 558) и Харьковской (1 тыс. 374) областях.

Напомним, в Украине только за неделю количество смертей от коронавируса выросло на 13%. Сейчас заболеваемость инфекцией вдвое превышает среднюю в Европе.