Вакцинация от коронавируса. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n162446-skolko-vakcinirovannyh-ukraincev-zaboleli-koronavirusom-dannye-minzdrava.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине ускорилась на фоне новой вспышки болезни. Все вакцины от коронавируса, одобренные ВОЗ, защищают от осложнений и смерти, но вакцинированные люди все равно могут заболеть.

По состоянию на 28 октября в Украине коронавирусом заболели 26 тыс. 870 человек. Из них 24 тыс. 925 не имели ни одной дозы вакцины — это 92,8% больных, пишет «BBC-Украина».

1 тыс. 945 человек, получивших положительный тест, были вакцинированы. Но данных, сколько доз они получили, две или одну, нет.

Похожая тенденция наблюдается, если взять более длительный период для анализа. С 1 июня по 28 октября в Украине заболело 670 тыс. человек. Из них около 638 ​​тыс. или 94,6% не получили ни одной дозы вакцины.

За эти пять месяцев заболели 32 тыс. привитых людей. Но данные о госпитализации свидетельствуют, что большинство этих пациентов болели в легкой форме и в больницу не попали. По данным Минздрава, более 95% людей в ковидных отделениях не вакцинировались от COVID-19.

Напомним, американские ученые изучили частоту выявления COVID-19 у группы госпитализированных пациентов из девяти штатов. Выяснилось, что те, кто не переболел, но был привит, госпитализировались реже тех, кто переболел, но не был вакцинирован.

Источник: «BBC-Украина»