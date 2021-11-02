Карантин в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n162445-karantin-v-ukraine-v-krasnoy-zone-uje-15-regionov-infografika.html

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Карантин в Украине ужесточили до максимума уже в 15 областях — там действуют ограничения «красной» зоны.

В одной из двух областей «желтой» зоны ухудшается показатель загруженности кроватей с кислородом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Критическим считается показатель загруженности кроватей с кислородом более 65%. В «желтой» Закарпатской области он уже составляет 56,6%, в «желтой» Кировоградской он стабилен — 40%. Впрочем, это пока не является условием для отмены «желтой» зоны.

В «красной» зоне находится 15 областей:

Херсонская;

Одесская;

Запорожская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Сумская;

Николаевская;

Ровенская;

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Хмельницкая;

Черниговская;

Львовская.

В «оранжевой» — Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Киев. В «желтой» — Кировоградская и Закарпатская.

В целом уровень загруженности кроватей с кислородом в COVID-больницах составляет 70,3%. Уровень заболеваемости коронавирусом при показателе 75 на 100 тыс. населения по стране составляет 776 на 100 тыс. населения.

Напомним, ранее мы сообщали, что «красная» зона в Киеве может действовать примерно месяц. Власти столицы пересмотрят ограничение только при условии положительной динамики снижения количества занятых коек и новых больных.