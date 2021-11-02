Карантин в Украине — в «красной» зоне уже 15 регионов (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n162445-karantin-v-ukraine-v-krasnoy-zone-uje-15-regionov-infografika.htmlРакурс
Карантин в Украине ужесточили до максимума уже в 15 областях — там действуют ограничения «красной» зоны.
В одной из двух областей «желтой» зоны ухудшается показатель загруженности кроватей с кислородом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Критическим считается показатель загруженности кроватей с кислородом более 65%. В «желтой» Закарпатской области он уже составляет 56,6%, в «желтой» Кировоградской он стабилен — 40%. Впрочем, это пока не является условием для отмены «желтой» зоны.
В «красной» зоне находится 15 областей:
- Херсонская;
- Одесская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Сумская;
- Николаевская;
- Ровенская;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Хмельницкая;
- Черниговская;
- Львовская.
В «оранжевой» — Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Киев. В «желтой» — Кировоградская и Закарпатская.
В целом уровень загруженности кроватей с кислородом в COVID-больницах составляет 70,3%. Уровень заболеваемости коронавирусом при показателе 75 на 100 тыс. населения по стране составляет 776 на 100 тыс. населения.
Напомним, ранее мы сообщали, что «красная» зона в Киеве может действовать примерно месяц. Власти столицы пересмотрят ограничение только при условии положительной динамики снижения количества занятых коек и новых больных.