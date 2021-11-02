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Карантин в Украине. Инфографика: Минздрав

Карантин в Украине — в «красной» зоне уже 15 регионов (ИНФОГРАФИКА)

2 ноя 2021, 10:58
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Карантин в Украине ужесточили до максимума уже в 15 областях — там действуют ограничения «красной» зоны.

В одной из двух областей «желтой» зоны ухудшается показатель загруженности кроватей с кислородом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Карантин в Украине. Инфографика: МинздравКритическим считается показатель загруженности кроватей с кислородом более 65%. В «желтой» Закарпатской области он уже составляет 56,6%, в «желтой» Кировоградской он стабилен — 40%. Впрочем, это пока не является условием для отмены «желтой» зоны.

В «красной» зоне находится 15 областей:

  • Херсонская;
  • Одесская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Сумская;
  • Николаевская;
  • Ровенская;
  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская;
  • Львовская.

В «оранжевой» — Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Киев. В «желтой» — Кировоградская и Закарпатская.


В целом уровень загруженности кроватей с кислородом в COVID-больницах составляет 70,3%. Уровень заболеваемости коронавирусом при показателе 75 на 100 тыс. населения по стране составляет 776 на 100 тыс. населения.

Напомним, ранее мы сообщали, что «красная» зона в Киеве может действовать примерно месяц. Власти столицы пересмотрят ограничение только при условии положительной динамики снижения количества занятых коек и новых больных.

Источник: Ракурс


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