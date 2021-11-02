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Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

Карантин в Україні — у «червоній» зоні вже 15 регіонів (ІНФОГРАФІКА)

2 лис 2021, 10:58
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Карантин в Україні посилили до максимуму вже в 15 областях — там діють обмеження «червоної» зони.

В одній із двох областей «жовтої» зони погіршується показник завантаженості ліжок із киснем. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Карантин в Україні. Інфографіка: МОЗ

Критичним вважається показник завантаженості ліжок із киснем — понад 65%. У «жовтій» Закарпатській області він уже становить 56,6%, у «жовтій» Кіровоградській — він стабільний — 40%. Втім, це поки не є загрозою для скасування «жовтої» зони.

У «червоній» зоні наразі перебуває 15 областей:

  • Херсонська;
  • Одеська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Дніпропетровська;
  • Сумська;
  • Миколаївська;
  • Рівненська;
  • Житомирська;
  • Івано-Франківська;
  • Київська;
  • Луганська;
  • Хмельницька;
  • Чернігівська;
  • Львівська.

У «помаранчевій» — Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька, Київ. У «жовтій» — Кіровоградська та Закарпатська.


Загалом рівень завантаженості ліжок із киснем в COVID-лікарнях становить 70,3%. Рівень захворюваності на коронавірус при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення по країні складає 776 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «червона» зона в Києві може діяти приблизно місяць. Влада столиці перегляне обмеження лише за умови позитивної динаміки зниження кількості зайнятих ліжок і нових хворих.

Джерело: Ракурс


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