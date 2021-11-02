Карантин в Україні — у «червоній» зоні вже 15 регіонів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n162445-karantyn-v-ukrayini-u-chervoniy-zoni-vje-15-regioniv-infografika.htmlРакурс
Карантин в Україні посилили до максимуму вже в 15 областях — там діють обмеження «червоної» зони.
В одній із двох областей «жовтої» зони погіршується показник завантаженості ліжок із киснем. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Критичним вважається показник завантаженості ліжок із киснем — понад 65%. У «жовтій» Закарпатській області він уже становить 56,6%, у «жовтій» Кіровоградській — він стабільний — 40%. Втім, це поки не є загрозою для скасування «жовтої» зони.
У «червоній» зоні наразі перебуває 15 областей:
- Херсонська;
- Одеська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Сумська;
- Миколаївська;
- Рівненська;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Луганська;
- Хмельницька;
- Чернігівська;
- Львівська.
У «помаранчевій» — Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька, Київ. У «жовтій» — Кіровоградська та Закарпатська.
Загалом рівень завантаженості ліжок із киснем в COVID-лікарнях становить 70,3%. Рівень захворюваності на коронавірус при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення по країні складає 776 на 100 тис. населення.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «червона» зона в Києві може діяти приблизно місяць. Влада столиці перегляне обмеження лише за умови позитивної динаміки зниження кількості зайнятих ліжок і нових хворих.