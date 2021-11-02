Таран мірявся з керівниками Генштабу генеральськими зірками — “Слуга народу”

https://racurs.ua/ua/n162444-taran-miryavsya-z-kerivnykamy-genshtabu-generalskymy-zirkamy-sluga-narodu.html

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Давид Арахамія, лідер монобільшості, під час засідання «малої фракції» нардепів-«слуг» назвав главу Міністерства оборони Андрія Тарана найгіршим міністром.

Раніше представники влади нібито давали керівнику оборонного відомства «останній шанс», проте цьогоріч у серпні почали активно шукати йому заміну. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела у «Слузі народу».

Замість того, щоб займатися оборонними замовленнями і нормально менеджерити армію, він воював з керівниками Генштабу і мірявся з ними, у кого більші генеральські зірочки, — так про Тарана заявив один із керівників президентської політсили.



Нагадаємо, замість Тарана міністром оборони, за вже оголошеним планом «Слуги народу», стане інший близький до глави Офісу президента України Андрія Єрмака чинний член уряду Олексій Резніков. Чиновник вже написав заяву на звільнення з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Джерело: «Українська правда»