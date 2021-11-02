Таран мерился с начальниками Генштаба генеральскими звездами - «Слуга народа»

https://racurs.ua/n162444-taran-merilsya-s-nachalnikami-genshtaba-generalskimi-zvezdami-sluga-naroda.html

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Давид Арахамия, лидер монобольшинства, во время заседания «малой фракции» нардепов-«слуг» назвал главу Министерства обороны Андрея Тарана самым плохим министром.

Ранее представители власти якобы давали руководителю оборонного ведомства «последний шанс», однако в августе 2021 года начали активно искать ему замену. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в «Слуге народа».

Вместо того чтобы заниматься оборонными заказами и нормально менеджерить армию, он воевал с руководителями Генштаба и мерился с ними, у кого большие генеральские звездочки, — так о Таране заявил один из руководителей президентской политсилы.

Напомним, вместо Тарана министром обороны, согласно объявленному плану «Слуги народа», станет другой близкий к главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку действующий член правительства Алексей Резников. Чиновник уже написал заявление об отставке с должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.