Резников все «разрулит» в Минобороны, заявили в монобольшинстве

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Андрея Тарана, министра обороны Украины, должен заменить на должности Алексей Резников — вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, который уже написал заявление об увольнении. В то же время Тарана начали активно критиковать в «Слуге народа».

Вместо того чтобы заниматься оборонными заказами и нормально менеджерить армию, он воевал с руководителями Генштаба и мерился с ними, у кого больше генеральские звездочки, — цитирует «Украинская правда» одного из руководителей «Слуги народа».

Во время заседания «малой фракции» нардепов-«слуг» лидер монобольшинства Давид Арахамия подытожил работу Тарана такой фразой:

Такого плохого министра никогда не было и надеюсь, что не будет.

Ранее Резникову как профессиональному юристу якобы предлагали переход в Минюст. Однако сейчас он, вероятно, возглавит Минобороны.

Западные партнеры всегда хотели гражданского министра, вот мы его и назначим. Резников очень коммуникабельный и будет все разруливать, — объяснил выбор кандидатуры один из топов в «Слуге народа».

Напомним, ранее член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин, а также секретарь СНБО Алексей Данилов обвинили Тарана в срыве оборонного заказа. Все это время его защищал глава офиса президента Андрей Ермак, поскольку он был его креатурой.