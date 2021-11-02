Резніков все “розрулить” у Міноборони, заявили у монобільшості

https://racurs.ua/ua/n162443-reznikov-vse-rozrulyt-u-minoborony-zayavyly-u-monobilshosti.html

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Андрія Тарана, міністра оборони України, має замінити на посаді Олексій Резніков — віце-прем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, котрий вже написав заяву про звільнення. Водночас Тарана почали активно критикувати у «Слузі народу».

Замість того, щоб займатися оборонними замовленнями і нормально менеджерити армію, він воював з керівниками Генштабу і мірявся з ними, у кого більші генеральські зірочки, — цитує «Українська правда» одного із керівників «Слуги народу».

Під час засідання «малої фракції» нардепів-«слуг», лідер монобільшості Давид Арахамія підсумував роботу Тарана такою фразою:

Такого поганого міністра ніколи не було і, сподіваюся, що не буде.

Раніше Резнікову, як фаховому юристу, нібито пропонували перехід у Мін’юст. Проте нині він, ймовірно, очолить Міноборони.

Західні партнери завжди хотіли цивільного міністра, от ми його і призначимо. Резніков дуже комунікабельний і буде все розрулювати, — пояснив вибір кандидатури один із топів у «Слузі народу».



Нагадаємо, раніше член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін, а також секретар РНБО Олексій Данілов звинуватили Тарана у зриві оборонного замовлення. Весь цей час його захищав голова Офісу президента Андрій Єрмак, оскільки він був його креатурою.

Джерело: «Українська правда»