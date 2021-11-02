Єлизавету II помітили за кермом у стильному образі. Фото: REUTERS

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Єлизавета II, 95-річна королева Великої Британії, виїхала з Віндзорського замку за кермом зеленого «Ягуара».

Королева сіла за кермо у темних окулярах та косинці — вона нерідко так одягається, коли залишає палац у своїх справах, пише «BBC-Україна».

Минулої п’ятниці Букінгемський палац оголосив, що лікарі рекомендували королеві займатися лише легкими справами, бажано вдома, і рекомендували проводити зустрічі лише онлайн.

З цієї причини Єлизавета II, порушуючи традицію, не потрапить на щорічний фестиваль на честь дня пам’яті полеглих, який відкриється 13 листопада. Однак наступного дня вона має намір взяти участь в офіційній церемонії пам’яті полеглих у Лондоні.

Також королева пропустить кліматичний саміт у Глазго, натомість вона записала відеозвернення до його учасників. У ньому вона закликала політиків проявити державну мудрість, від якої залежить майбутнє планети.

Раніше стало відомо, що самопочуття Єлизавети погіршилося, тож медики порадили їй відпочити від офіційних заходів. Через це скасували її візит до Північної Ірландії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що королева Великої Британії перебуває в чудовій формі та не має жодних серйозних проблем зі здоров’ям.

Джерело: «BBC-Україна»