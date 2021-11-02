Офіс генпрокурора пояснив, чому Медведчуку скасують домашній арешт

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Проти Віктора Медведчука розпочато одразу дві справи про держзраду, але нардеп може найближчим часом звільнитися з-під цілодобового домашнього арешту в одному з кримінальних проваджень.

Офіс генпрокурора має намір просити для лідера ОПЗЖ запобіжний захід — особисте зобов’язання.

Прес-служба відомства Ірини Венедіктової повідомила, що у кримінальному провадженні про держзраду Медведчука граничний термін для цілодобового домашнтого арешту закінчився (шість місяців), тому його далі продовжувати не можна. Востаннє арешт Медведчуку продовжували 2 вересня.

Єдиний запобіжний захід, про який клопотатиме сьогодні у Печерському суді Офіс генпрокурора, це особисте зобов’язання з покладанням обов’язків на підозрюваного. Це повідомлення правоохоронці розповсюдили щодо кримінального провадження про держзраду та замах на розграбування національних цінностей.

Медведчука можуть зобов’язати прибувати на кожну вимогу органу досудового розслідування, прокурора чи суду і не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, а також носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншому кримінальному провадженні за фактом сприяння терористичній діяльності.

У справі про пограбування національних цінностей проходить ще один нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак, який зараз ховається від правосуддя за межами України.

За даними слідства, після окупації Криму Медведчук перереєстрував компанію, що займається розробкою газового родовища Глибока на чорноморському шельфі поблизу Керчі, на кримську юридичну адресу та відповідно до російського законодавства, щоб податки платити в бюджет РФ.

11 травня СБУ прийшла з обшуками в будинок і офіс Медведчука, однак самого його не застали. Медведчуку і Козаку оголосили підозру за трьома епізодами державної зради і замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. За даними СБУ, Козак переховується в РФ.