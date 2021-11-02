Бустерною дозою почали щепити в Польщі. Фото: istock

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Ракурс

Вакцинація в Польщі від коронавірусу триває — відтепер у країні можна дістати третю (бустерну) дозу вакцини й посилити свій імунітет від інфекції.

Відсьогодні, з 2 листопада, усі повнолітні охочі можуть зареєструватися на щеплення проти коронавірусу третьою дозою вакцини (або другою дозою у випадку вакцинації однодозовою вакциною Johnson&Johnson). Про це повідомляє «Укрінформ».

E-направлення для щеплення вже доступне для поляків, які обома дозами вакцини (або однією дозою Johnson&Johnson) вакцинувалися не менше півроку тому.

Як відомо, починаючи із середини вересня третю дозу вакцини від коронавірусу змогли отримувати в Польщі медики, які мають постійний контакт із пацієнтами, а також особи, яким виповнилося 50 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американські вчені вивчили частоту виявлення COVID-19 у групи госпіталізованих пацієнтів із дев’яти штатів. З’ясувалося, що ті, хто не перехворів, але був щеплений, госпіталізувалися рідше за тих, хто перехворів, але не був вакцинований.

Джерело: Укрінформ