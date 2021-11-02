Бустерной дозой начали прививать в Польше

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n162439-busternoy-dozoy-nachali-privivat-v-polshe.html

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Вакцинация в Польше от коронавируса продолжается — теперь в стране можно получить третью (бустерную) дозу вакцины и усилить свой иммунитет от инфекции.

С сегодняшнего дня, 2 ноября, все совершеннолетние желающие могут зарегистрироваться на прививку против коронавируса третьей дозой вакцины (или второй дозой в случае вакцинации однодозовой вакциной Johnson&Johnson). Об этом сообщает «Укринформ».

E-направление для прививки уже доступно для поляков, которые обеими дозами вакцины (или одной дозой Johnson&Johnson) вакцинировались не менее полугода назад.

Как известно, начиная с середины сентября третью дозу вакцины от коронавируса смогли получать в Польше медики, имеющие постоянный контакт с пациентами, а также лица, которым исполнилось 50 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что американские ученые изучили частоту выявления COVID-19 у группы госпитализированных пациентов из девяти штатов. Выяснилось, что те, кто не переболел, но был привит, госпитализировались реже тех, кто переболел, но не был вакцинирован.

Источник: Укринформ