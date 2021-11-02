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Ракурс
Сколько будет действовать «красная» зона в Киеве, указал Кличко

Сколько будет действовать «красная» зона в Киеве, указал Кличко

2 ноя 2021, 09:56
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«Красная» зона в Киеве может действовать примерно месяц. Власти столицы пересмотрят ограничения только при положительной динамике снижения количества занятых коек и новых больных.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире «Украина 24».

Если в течение двух-трех недель мы будем видеть снижающуюся динамику, если мы подойдем к ключевым критериям, которые будут подходить для оранжевой зоны, в соответствии с этим будем принимать решения и будем предлагать снизить статус до оранжевой зоны. Но, к сожалению, на сегодняшний день пока такой тенденции нет, — отметил чиновник.


Красная зона является фактическим локдауном для невакцинированных или тех, кто не готов делать каждые три дня тесты на коронавирусную болезнь. Без сертификата о вакцинации хотя бы одной дозой или теста в Киеве запрещено пользоваться общественным транспортом.

Напомним, «красная» зона в главном мегаполисе Украины действует с 1 ноября. Во время весеннего адаптивного карантина столица находилась в жестких ограничениях с 5 апреля по 1 мая.

Источник: Ракурс


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