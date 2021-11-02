Скільки діятиме “червона” зона у Києві, вказав Кличко

https://racurs.ua/ua/n162438-skilky-diyatyme-chervona-zona-u-kyievi-vkazav-klychko.html

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«Червона» зона у Києві може діяти приблизно місяць. Влада столиці перегляне обмеження лише за умови позитивної динаміки зниження кількості зайнятих ліжок і нових хворих.

Про це мер Києва Віталій Кличко розповів в ефірі «Україна 24».

Якщо впродовж двох-трьох тижнів ми бачитимемо динаміку, яка знижуватиметься, якщо ми підійдемо до ключових критеріїв, які будуть підходити для помаранчевої зони, відповідно до цього прийматимемо рішення і пропонуватимемо понизити статус до помаранчевої зони. Але, на жаль, на сьогодні поки що такої тенденції немає, — зазначив чиновник.



«Червона» зона є фактичним локдауном для невакцинованих або тих, хто неготовий робити кожні три дні тести на коронавірусну хворобу. Без сертифікату про вакцинацію, хоча б однією дозою, або тесту в Києві заборонено користуватися громадським транспортом.

Нагадаємо, «червона» зона у головному мегаполісі України діє з 1 листопада. Під час весняного адаптивного карантину столиця перебувала в жорстких обмеженнях з 5 квітня по 1 травня.