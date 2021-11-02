Некролог під прихистком ночі - Добкін не визнав підсумки виборів і йде до суду

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Ракурс

На виборах мера Харкова Михайло Добкін відреагував на оголошені ТВК результати голосування.

Колишній товариш покійного Геннадія Кернеса не визнав рішення комісії і обіцяє судитися після оголошення підсумків виборів у Харкові.

У своєму Telegram-каналі Добкін пізно увечері 1 листопада заявив, що у «харків'ян при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста».

Під прихистком ночі голова ТВК почав зачитувати некролог підсумкам виборів мера Харкова, — так емоційно висловився Добкін про рішення ТВК.

Цей кандидат закликав інших конкурентів «не залишатися осторонь».

Громадська організація «Опора» 1 листопада заявила про можливі фальсифікації на низці виборчих дільниць на користь секретаря міськради Ігоря Терехова. Утім, на сайті міста є повідомлення тільки про перемогу Терехова у першому турі.

Увечері 1 листопада ТВК оголосила, що Терехов набрав 50,6% голосів. Він був кандидатом від від партії «Блок Кернеса — Успішний Харків!». В Добкіна — 28,4%. Розрив між кандидатами склав понад 20%.

В коментарі руху «ЧЕСНО» Добкін заявив, що «ці вибори також не виграв, не отримав належної підтримки», але й «Терехов завжди бреше і фальсифікує".

Добкін послався на звіт «Опори», яка повідомила про масштабні порушення у Новобаварському районі Харкові.

На проміжних виборах у Раду на Херсонщині перемагає екс-голова Херсонської ОДА Сергій Козир з результатом 64,58%. На Черкащині ще триває підрахунок голосів.