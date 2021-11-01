Вибори в Харкові. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Вибори мера Харкова закінчилися перемогою секретаря міськради Ігоря Терехова. За цього кандидата свої голоси віддали 50,66% виборців (146 тис. 240 голосів).

Ці дані зібрані з 220 виборчих дільниць. Усього в день виборів працювали 605 дільниць. Результати виборів міського голови оголосила Територіальна виборча комісія.

Комісія одноголосно проголосувала за постанову, якою Терехова визнали обраним міським головою.

Інші кандидати на позачергових виборах отримали такі результати:

Віктор Величков — 1 тис. 33 голоси;

Михайло Добкін — 82 тис. 8 голосів;

Дмитро Маринін — 2 тис. 545 голосів;

Аліна Мустафаєва — 9 тис. 151 голос;

Костянтин Немічев — 20 тис. 295 голосів;

Володимир Плетньов — 8 тис. 106 голосів;

Сергій Ряполов — 1 тис. 267 голосів;

Олександр Скорик — 15 тис. 462 голоси;

Денис Ярославський — 5 тис. 660 голосів.

Нагадаємо, вибори у Херсонській області на 184 окрузі відбулися 31 жовтня. За попередніми результатами голосування перемагає екс-голова Херсонської ОДА Сергій Козир, якого висунула партія «Слуга народу». За нього віддали голоси 64,58% виборців.