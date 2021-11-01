Выборы в Харькове. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n162432-vybory-v-harkove-tik-obyavila-pobeditelya-golosovaniya-video.html

Ракурс

Выборы мэра Харькова завершились победой секретаря горсовета Игоря Терехова. За этого кандидата свои голоса отдали 50,66% избирателей (146 тыс. 240 голосов).

Эти данные собраны из 220 избирательных участков. Всего в день выборов работало 605 участков. Результаты выборов мэра объявила Территориальная избирательная комиссия.

Комиссия единогласно проголосовала за постановление, которым Терехова признали избранным городским головой.

Другие кандидаты на внеочередных выборах получили такие результаты:

Виктор Величков — 1 тыс. 33 голоса;

Михаил Добкин — 82 тыс. 8 голосов;

Дмитрий Маринин — 2 тыс. 545 голосов;

Алина Мустафаева — 9 тыс. 151 голос;

Константин Немичев — 20 тыс. 295 голосов;

Владимир Плетнев — 8 тыс. 106 голосов;

Сергей Ряполов — 1 тыс. 267 голосов;

Александр Скорик — 15 тыс. 462 голоса;

Денис Ярославский — 5 тыс. 660 голосов.

Напомним, выборы в Херсонской области на 184 округе прошли 31 октября. По предыдущим результатам голосования побеждает экс-глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, которого выдвинула партия «Слуга народа». За него отдали голоса 64,58% избирателей.