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Ракурс
Выборы в Херсонской области – появились предварительные результаты

Выборы в Херсонской области — появились предварительные результаты

1 ноя 2021, 16:19
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Выборы в Херсонской области на 184 округе прошли 31 октября, по состоянию на 1 ноября 15.00 обработаны почти все протоколы (99,46%).

По результатам голосования побеждает экс-глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, которого выдвинула партия «Слуга народа». За него отдали голоса 64,58% избирателей, сообщает движение «Честно».

На втором месте оказался кандидат от «Европейской солидарности» Игорь Иосипенко. За него проголосовало 14,29% избирателей.

В течение ночи окружная избирательная комиссия (ОИК) обработала больше 70% протоколов. Некоторые члены комиссий переписывали протоколы прямо на лестнице черного хода помещения, где находится ОИК.


Сообщается, что на выборы в Херсон приезжал первый вице-спикер Александр Корниенко вместе с депутатом от «Слуги народа» Роксоланой Пидласой. Корниенко отметил, что он приехал в ОИК в качестве народного депутата.

Напомним, накануне выборов наблюдатели обратились в Нацполицию по поводу агитации в пользу кандидата партии «Слуга народа» Сергея Козыря во время официального представления главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты.

Источник: Ракурс


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