Выборы в Херсонской области – появились предварительные результаты

https://racurs.ua/n162417-vybory-v-hersonskoy-oblasti-poyavilis-predvaritelnye-rezultaty.html

Ракурс

Выборы в Херсонской области на 184 округе прошли 31 октября, по состоянию на 1 ноября 15.00 обработаны почти все протоколы (99,46%).

По результатам голосования побеждает экс-глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, которого выдвинула партия «Слуга народа». За него отдали голоса 64,58% избирателей, сообщает движение «Честно».

На втором месте оказался кандидат от «Европейской солидарности» Игорь Иосипенко. За него проголосовало 14,29% избирателей.

В течение ночи окружная избирательная комиссия (ОИК) обработала больше 70% протоколов. Некоторые члены комиссий переписывали протоколы прямо на лестнице черного хода помещения, где находится ОИК.

Сообщается, что на выборы в Херсон приезжал первый вице-спикер Александр Корниенко вместе с депутатом от «Слуги народа» Роксоланой Пидласой. Корниенко отметил, что он приехал в ОИК в качестве народного депутата.

Напомним, накануне выборов наблюдатели обратились в Нацполицию по поводу агитации в пользу кандидата партии «Слуга народа» Сергея Козыря во время официального представления главы Херсонской ОГА Геннадия Лагуты.