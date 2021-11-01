Вибори на Херсонщині – спостерігачі оприлюднили попередні результати. Фото: Чесно

https://racurs.ua/ua/n162417-vybory-na-hersonschyni-sposterigachi-opryludnyly-poperedni-rezultaty.html

Ракурс

Вибори у Херсонській області на 184 окрузі відбулися 31 жовтня, станом на 1 листопада 15.00 опрацьовано майже всі протоколи (99,46%).

За результатами голосування перемагає екс-голова Херсонської ОДА Сергій Козир, якого висунула партія «Слуга народу». За нього віддали голоси 64,58% виборців, повідомляє рух «Чесно».

На другому місці опинився кандидат від «Європейської солідарності» Ігор Йосипенко. За нього проголосувало 14, 29% виборців.

Протягом ночі окружна виборча комісія (ОВК) опрацювала понад 70% протоколів. Деякі члени комісій переписували протоколи просто на сходах чорного ходу приміщення, де знаходиться ОВК.

Зазначається, що на вибори в Херсон приїздив перший віце-спікер Олександр Корнієнко разом з депутатом від «Слуги народу» Роксоланою Підласою. Корнієнко зазначив, що він приїхав на ОВК як народний депутат.

Нагадаємо, напередодні виборів спостерігачі звернулися до Нацполіції щодо агітації на користь кандидата партії «Слуга народу» Сергія Козиря під час офіційного представлення голови Херсонської ОДА Геннадія Лагути.