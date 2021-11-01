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Ракурс
Володимир Путін, фото: РІА «Новости»

Путін непокоїться, що кораблі НАТО у Чорному морі вже можна побачити в бінокль

1 лис 2021, 16:03
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Володимир Путін, президент РФ, відреагував на відправлення США до Чорного моря флагмана Шостого флоту десанто-командного корабля USS Mount Whitney, а також нещодавнє прибуття для участі в навчаннях ракетного есмінця USS Porter.

Путін у ситуації, що складається, побачив «загрози безпеці Росії», його, зокрема, занепокоїло, що дії інших держав можуть «зламати стратегічний паритет». Про це повідомляє агентство ТАСС.

Ми з вами знаємо, і знаємо це добре, що деякі наші закордонні колеги не залишають спроб зламати цей (стратегічний — ред.) паритет, у тому числі через розгортання елементів глобальної протиракетної оборони в безпосередній близькості від наших кордонів, — заявив він під час наради з представниками Міноборони РФ.

На загрози «безпеці Росії» Путін пообіцяв «відповідним чином адекватно ситуації реагувати».

Ось і зараз, ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо подивитися на нього в бінокль або приціл відповідних систем оборони, — зазначив він, відкриваючи нараду з оборонної тематики.


Нагадаємо, нещодавно американські ЗМІ повідомили, що західні союзники України фіксують «незвичайні переміщення техніки й військових на західному фланзі Росії» до українського кордону.

Джерело: ТАСС


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