Путин беспокоится, что корабли НАТО в Черном море уже можно увидеть в бинокль

Владимир Путин, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n162416-putin-bespokoitsya-chto-korabli-nato-v-chernom-more-uje-mojno-uvidet-v-binokl.html

Ракурс

Владимир Путин, президент РФ, отреагировал на отправку США в Черное море флагмана Шестого флота десанто-командного корабля USS Mount Whitney, а также недавнее прибытие для участия в учениях ракетного эсминца USS Porter.

Путин в складывающейся ситуации увидел «угрозы безопасности России», его, в частности, обеспокоило, что действия других государств могут «сломать стратегический паритет». Об этом сообщает агентство ТАСС.

Мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот (стратегический — ред.) паритет, в том числе из-за развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ, — заявил он под время совещания с представителями Минобороны РФ

На угрозы безопасности России Путин пообещал «соответствующим образом адекватно ситуации реагировать».

Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Мы можем посмотреть на него в бинокль или прицел соответствующих систем обороны", — отметил он, открывая совещание по оборонной тематике.

Напомним, недавно американские СМИ сообщили, что западные союзники Украины фиксируют «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России» к украинской границе.

Источник: ТАСС