«Слуга народа» после заседания объявила имена новых министров. Фото: golos.ua

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Ракурс

«Слуга народа» провела очередное заседание фракции, на котором рассмотрела кадровые вопросы в исполнительной власти и руководстве аппарата Верховной Рады.

Заседание «слуг» прошло в понедельник, 1 ноября, в Киеве. Об его итогах сообщают сами народные депутаты в своих соцсетях.

Министерство обороны возглавит Алексей Резников, который был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а на его место будет назначена Ирина Верещук.

Первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко намерен подать заявление об отставке, а на его должности «слуги народа» видят заместитель руководителя офиса президента Юлию Свириденко.

Уже подал в отставку Олег Уруский, возглавлявший министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. В это министерское кресло, вероятно, пересядет глава Таможенной службы Павел Рябикин.

Кроме того, кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады утвержден Вячеслав Штучный, который уже состоял на этой должности с сентября 2019 года по июль 2020 года.

Также на заседании избран первым заместителем председателя фракции «Слуга народа» Анатолий Мотовиловец.

Вероятно, процедура увольнения членов правительства состоится в Верховной Раде в среду, 3 ноября. В четверг народные депутаты будут голосовать за назначение новых министров.

«Ракурс» сообщал, что фракция «Слуги народа» в Раде может пополниться новым нардепом, если Ирину Верещук назначат министром в Кабмин. Им станет Сергей Кострийчук, который был безработным летом 2019 года, когда «Слуга народа» взяла его в список на парламентские выборы.

Кострийчук был помощником председателя партии «Слуга народа» Александра Корниенко на общественных началах. В партийном списке у Верещук был № 29, а у Кострийчука — № 140.